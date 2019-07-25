Игорь Додон раскритиковал намерение нового главы минфина повысить налог для гостиниц и ресторанов

Намерение нового главы минфина снова повысить до 20% налог для гостиниц и ресторанов раскритиковал президент Игорь Додон. По мнению главы государства, это приведет к росту теневой экономики. Заявления прозвучали в интервью порталу noi.md.

Игорь Додон также сообщил, что обсудит этот вопрос с премьером Майей Санду. И ранее неформальный лидер ПСРМ выражал недовольство работой некоторых министерств в правительстве Санду, но говорил, что пока закроет на это глаза.

Более того, глава государства заявил, что просил социалистов быть более снисходительными с новым правительством.