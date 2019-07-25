В Индии женщина проглотила 1,5 кг украшений и монет

Девушка по всей видимости страдает расстройством психики, поскольку таким образом она решила спрятать драгоценности.

Хирурги достали из желудка жительницы Индии больше 1,5 килограмм украшений и монет. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Девушка проглотила 90 монет достоинством 5 и 10 рупий, цепочки, кольца в нос, серьги, наручные и ножные браслеты, а также женские часы. Врачи недоумевают, как некоторые предметы можно было проглотить. Большинство предметов медные, поскольку семья пострадавшей не богатая, передает Корреспондент.

Оказалось, что 26-летняя жительница Индии решила таким образом спрятать украшения "в надежном месте". Когда члены семьи заметили пропажу ценных вещей, они спросили об этом девушку, но она только начинала плакать.

Пользователи Сеть советуют семье купить сейф для ценных вещей, а самой пострадавшей обратиться за психологической помощью.

Ранее сообщалось, что у 52-летней женщины случился сердечный удар на секс-фестивале. Также Корреспондент писал о том, что житель Индии 40 лет не стриг и не мыл волосы.