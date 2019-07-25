Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве 32-летней жительницы столицы. Об этом заявляют журналисты deschide.md, напоминая о том, как чиновник провёл брифинг, сообщив об успехах до того, как предполагаемый убийца был взят под стражу.

32-летняя жительница столицы, мать двоих детей, была убита 9 июля. На следующий день ее тело было найдено в микроавтобусе, стоявшем на одной из улиц Ботаники. Журналисты deschide.md напоминают, что 14 числа министр внутренних дел Андрей Нэстасе организовал брифинг, на котором заявил, что подозреваемый в убийстве найден, 40-летний мужчина находится в немецком городе Кёльне и скоро БУДЕТ арестован, передает canal3.

Подозреваемый узнал о предстоящем задержании заранее, так что у него было время сбежать. Так и произошло, немецкие полицейские нашли в квартире лишь вещи предполагаемого убийцы".

Подозреваемый покинул Молдову 12 июля, на микроавтобусе, который ехал в Кёльн. Журналисты deschide.md, отмечают, что немецкие полицейские собирались арестовать мужчину после того, как получили от молдавских правоохранителей соответствующий запрос.

Прокурор по этому делу Артур Сырку подтвердил, что подозреваемый находился в Германии. В тот день, когда министр внутренних дел созвал брифинг, на имя уроженца Молдовы был выдан ордер на розыск и заключение под стражу.

По мнению следователей, мужчина хотел ограбить жертву. Ранее он был осужден в России за убийство, а в нашей стране - за грабежи.