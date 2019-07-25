В Германии побит рекорд максимальной температуры - в Гельзенкирхене столбик термометра поднялся до отметки 40,5°.
Предыдущий рекорд был установлен в в Китцингене 7 июля 2015 года, тогда температура поднялась до 40,3°, передает Stormnews.
Отмечается, что во время первой летней волны высоких температур был обновлен лишь июньский максимум, передает Униан.
23 июля были побиты температурные рекорды в западной половине Франции. А сегодня, 25 июля, рекордов ждут на юге и востоке Англии. А 24 июля они были обновлены в Бельгии и Нидерландах.
Напомним, река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, из-за жары обмелела.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
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