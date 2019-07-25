Воспитатель детского сада в российском Краснодаре била детей тряпкой по лицу, все это было снято на видео.
Так, 24 июля в соцсетях появилась запись, на которой видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу.
Позже СМИ сообщили, что педагог, которая попала на видео, уже не работает в детском саду, передает Униан.
По факту произошедшего проверку проводит следственный комитет, а также полиция, которая опрашивает родителей, врачей и педагогов.
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День придаст решимости Вашим действиям. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
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