Воспитательница детского сада била малышей тряпкой по лицу

Воспитатель детского сада в российском Краснодаре била детей тряпкой по лицу, все это было снято на видео.

Так, 24 июля в соцсетях появилась запись, на которой видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу.

Позже СМИ сообщили, что педагог, которая попала на видео, уже не работает в детском саду, передает Униан.

По факту произошедшего проверку проводит следственный комитет, а также полиция, которая опрашивает родителей, врачей и педагогов.