Призеры Олимпиады-2020 в Токио получат медали, сделанные из переработанных гаджетов

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио представили медали, которые получат призеры. Для изготовления наград использовались драгоценные металлы из старых смартфонов, цифровых камер и других электронных устройств. За два года по всей стране у населения было собрано 79 тысяч тонн таких предметов.

В результате переработки из них удалось извлечь 32 кг золота, три с половиной тонны серебра, более двух тонн меди и цинка. Из них будут изготовлены пять тысяч наград.

На лицевой стороне медали изображены олимпийские кольца и символ Олимпиады в Токио. На обратной стороне располагается изображение греческой богини победы Ники.

Вес наград - около 550 грамм. Золотая медаль сделана из чистого серебра и покрыта шестью граммами золота. Серебряная медаль полностью состоит из чистого серебра. Бронзовая медаль представляет сочетание 95 процентов меди и пяти процентов цинка.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На данные момент право на участие в ней получили четыре молдавские спортсменки: легкоатлетки Лилия Фиськович, Димитриана Сурду, Залина Петривская и лучница Александра Мырка.