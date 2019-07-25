Не стоит есть перед телевизором или уткнувшись в телефон, подчеркнула эксперт.
По словам диетолога Елены Кален, побороть избыточный вес можно при помощи трех простых правил, доступным каждому человеку.
Первое, пишет она на своей странице в Instagram, отследить причины переедания, поскольку избыток килограммов объясняется именно ими. "Не стоит есть перед телевизором или уткнувшись в телефон. Есть риск пропустить момент утоления голода и продолжить жевать автоматически", – подчеркнула диетолог, передает Униан.
Второе правило – питаться сбалансировано и поменьше употреблять фаст-фуд, газировку и сладкое. Замените их фруктами и овощами. Т
ретье правило – не допускать голодания, поскольку тогда организм начинает делать запасы.
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