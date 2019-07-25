Следственная комиссия заслушала экс-премьера Юрия Лянкэ по делу о хищениях из банковской системы

Следственная парламентская комиссия заслушала бывшего премьера Юрия Лянкэ по делу о хищениях из банковской системы. Он заявил, что решение его кабмина предоставить Нацбанку государственные гарантии под кредиты, которые в срочном порядке выдали трем проблемным банкам, было единственно правильным. И его целью было спасти депозиты вкладчиков.

"Если бы мы не приняли этих мер, то 500 тысяч граждан потеряли бы свои вклады. Перед этим, по настоянию Минфина и Нацбанка, проводилось моделирование и симуляции возможных последствий падения этих банков.

Тогда это было единственной возможностью вмешаться и что-то исправить, вернуть часть средств и наказать виновных", - заявил бывший премьер-министр Юрий Лянкэ.

Напомним, первую госгарантию на сумму в девять с половиной миллиардов леев выдали проблемным банкам осенью 2014 года, еще одну - на сумму в пять миллиардов - весной 2015.

Сегодня же следственная комиссия должна заслушать и Андриана Канду, который в то время возглавлял Министерство экономики, а также бывшего министра финансов Анатолия Арапу.