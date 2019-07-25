Студенты из Белоруссии приступили к уборке урожая в молдавском селе

Студенты из Белоруссии приступили к уборке урожая в колхозе «Победа» села Копчак. На сельских полях молодежь убирает персик, виноград, дыни и арбузы.

Приехавшие из Беларуси молодые люди довольны условиями проживания и работы, а также отмечают погодные условия. В целом, у них сложилось впечатление, что «из Белоруссии никуда и не уезжали», сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

Студенческий отряд прибыл из Беларуси в Молдову на каникулы в середине июля. Этим летом в колхозе «Победа» будет работать группа студентов из 20 человек.