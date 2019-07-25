В Амстердаме второй день подряд задержки в аэропорту

Самолеты задерживаются из-за проблем с заправкой - в среду 300 рейсов в и из Амстердама были отменены, 1300 человек ночевали в аэропорту.

Аэропорт Схипхол в Амстердаме предупредил пассажиров о том, что задержки рейсов из-за проблем с заправкой самолетов продолжаться и на второй день. Об этом сообщает информагентство АР в четверг, 25 июля.

Аэропорт, один из самых загруженных авиационных узлов Европы, ожидает "несколько расстроенный" четверг, а путешественники "могут столкнуться с задержками и возможной отмене рейсов", передает Корреспондент.

В среду тысячи пассажиров застряли в Схипхол и других аэропортах Европы, поскольку около 300 рейсов в Амстердам и из Амстердама были отменены из-за того, что самолеты не могли заправляться.

Пресс-секретарь Схипхола Виллемайке Костер говорит, что около 1300 человек были вынуждены ночевать в аэропорту.

Сейчас проблемы с заправкой самолетов урегулированы.