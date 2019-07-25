Евростат рассказал, где дешевле отдыхать

Согласно исследованиям Евростата, Исландия оказалась самой дорогой страной в Европе, сообщает Tourprom.

Цены здесь на 56% выше среднеевропейского уровня. По уровню цен Исландия обгоняет своих европейских конкурентов: так, в Швейцарии цены выше среднего на 52%, в Норвегии — на 48% и в Дании на 38%. Близки к среднему показателю оказались Германия и Италия: в первой уровень цен выше на 4%, в последней — всего на 1%, так что ее можно считать «эталоном».

Например, самая простая пицца с сыром в Исландии обойдется в €17, а пинта пива — в €7. Что касается полноценного обеда в ресторане, то на него придется потратить круглую сумму в €85. При средней зарплате местного населения в €4450, отмечает издание, цены кажутся нормальными, однако туристов суммы чаще шокируют, передает Моя Планета.

Ряд более дешевых стран открывают популярные у наших туристов Испания и Кипр, где цены ниже среднеевропейских на 7% и 11% соответственно. В Португалии, Словении, Греции, на Мальте и в Эстонии цены ниже на 15–20%.

Далее следуют Латвия, Чехия, Словакия, Хорватия, Литва и Венгрия — здесь цены ниже среднеевропейского уровня на 20–30%.

Еще дешевле — Польша, Черногория, Сербия, Албания и Румыния, где цены ниже на 30–40%. Своеобразным «эталоном» может служить Болгария — здесь цены ниже среднеевропейских почти наполовину.