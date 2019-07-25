Александр Муравский: Условия МВФ власти приняли слишком легко

Новая власть пошла на поводу представителей Международного валютного фонда и безоговорочно согласилась на все их требования. Так считает бывший министр экономики Александр Муравский. Он жестко раскритиковал намерения альянса Санду-Додона повысить ставку НДС до 20% для гостиниц и ресторанов.

В фейсбуке Александр Муравский написал, что скорость, с которой был принят пакет документов по изменению налоговой политике, говорит о невысоком уровне профессионализма правительства. Экс-министр экономики утверждает, что МВФ мог бы пойти на уступки, если бы с ним разговаривали чётко, профессионально и в некоторые моменты жёстко.

Муравский вспомнил и свой опыт переговоров с фондом, отметив, что не отступал до тех пор, пока представители МВФ не приняли условия.

В то же время, депутат ПДС Дмитрий Алайба признает, что в прошлом году поддержал снижение ставки НДС для отелей и ресторанов с 20 до 10%, и по-прежнему считает, что эта мера необходима, чтобы вывести страну из теневой экономики. При этом Алайба поясняет, что власть прибегла к этим изменениям не потому, что им это нравится, а потому что так надо.

Наши репортеры хотели узнать подробности переговоров о повышении налогов для бизнес-среды с экспертами Международного валютного фонда, но в Минфине на наши звонки не ответили. Недавно в правительстве заявили, что опубликуют новые условия соглашения с МВФ после составят того, как руководство и совет директоров МВФ составят и утвердят отчет. Заседание состоится в сентябре, если власти будут придерживаться предварительных договоренностей.