Судно под молдавским флагом задержали в порту российского города Ейск. На борту находились 13 украинских и один российский моряк. Информацию подтвердил исполняющий обязанности главы управления водного транспорта Молдовы Игорь Захария.
Основанием для ареста послужило плохое техническое состояния судна. Кроме того, экипаж пожаловался, что ему уже два года не выплачивали зарплату. Для выяснения всех обстоятельств в Ейск прибыла делегация из Украины. Ведутся переговоры о транспортировке судна в порт Херсона для дальнейшего ремонта.
Судно зарегистрировали под молдавским флагом 2 сентября 2009 года. Владельцем является действующая на Сейшельских островах компания TRANS-MANAGEMENT LIMITED. По данным управления водного транспорта под молдавским флагом зарегистрировано 294 судна. 116 из них являются мореходными, остальные используются для внутреннего судоходства.
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