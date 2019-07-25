ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.

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