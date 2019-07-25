20-летний парень из Дубоссарского района ушёл купаться и не вернулся

20-летний парень из села Кошница Дубоссарского района ушел накануне днем на Днестр и до сих пор не вернулся.

Отец ищет пропавшего. Он утверждает, что его сын никогда не злоупотреблял алкоголем и прекрасно плавал.

В то же время друг пропавшего утверждает, что во время купания парень вдруг начал захлебываться, и в какой-то момент исчез из поля зрения.

Поисками занимается и команда спасателей.