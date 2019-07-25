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Депутаты блока АКУМ и ПСРМ предлагают "обновить" парк старыми автобусами
// фото: открытый источник
17:34, 25 Jul 2019
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Старые автобусы предлагает ввозить в страну группа депутатов-социалистов и блока ACUM. Так они предлагают "обновить" парк общественного транспорта. Соответствующую инициативу зарегистрировали в парламенте.

Действовавшие до сих пор ограничения на ввоз автобусов вместимостью свыше 20 человек сроком эксплуатации до десяти лет социалисты Олег Липский и Александр Жолнач и депутаты блока ACUM Дмитрий Алайба и Петру Фрунзе предлагают расширить до 15 лет. А на микроавтобусы - с семи до десяти лет. И вот чем они мотивируют свое предложение.

"Парк надо обновлять, а мы автобусы не производим. Нужно искать решение. На автобусы свыше десяти лет эксплуатации цена существенно снижается. А если учесть, что треть наших автобусов используется уже дольше 25 лет, то как же мы сейчас должны задумываться об экологии?", - отметил депутат ПСРМ Олег Липский.

Граждане с такой позицией не согласны.

"Конечно, я против. Ведь старые автобусы чаще ломаются и загрязняют среду. А то вот что получается: Европа очищается, а у нас устраивают кладбище старых машин, и мы копим у себя чужие отходы".

"Машины старые, и им пора на Дойну. Нельзя это старье ввозить в страну. Нам оно ни к чему. А власти пусть еще поучатся в школе".

В Кишиневе среднее время эксплуатации автобусов составляет 17 лет. На их ремонт ежегодно тратится более 15 миллионов леев.

Экологи говорят, что из-за большого количества вредных веществ в выхлопе старых автобусов экологическая ситуация в городах ухудшилась.

"Если учесть число жителей, то получится, что на каждого приходится до 90 килограммов загрязняющих веществ в год", - подчеркнул представитель Экологической инспекции Дмитрий Осипов.

Инициативу депутатов ПСРМ- ACUM должны вынести на публичное обсуждение. Кроме того, она должна получить отзывы правительства и парламентских комиссий.




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