Евро и доллар подорожают по отношению к лею

Евро и доллар подорожают к концу этой недели, согласно официальным данным Национального банка Молдовы (НБМ).

Таким образом, доллар будет стоить 17 леев 57 банов, на четыре бана дороже, чем сегодня, а евро подорожает на три бана, до уровня 19 леев 58 банов, передает Молдпрес.

Украинская гривна подорожает на один бан, ее цена составит 69 банов.

Курс румынского лея и российского рубля останется неизменным – 4 лея 14 банов и 27 банов, соответственно.