На имя Илана Шора выписали ордер на арест

Апелляционная палата Кагула удовлетворила запрос прокуроров о выдаче ордера на арест на имя Илана Шора. Кроме того, бывшего мэра Оргеева объявили в розыск.

В случае, если Шора найдут, его смогут арестовать даже не смотря на депутатскую неприкосновенность. Согласно решению Конституционного суда, если человек был осужден за серьезные преступления до того, как стал членом парламента, закон позволяет его задержать.

В 2017-ом Илана Шора осудили на семь с половиной лет тюрьмы по делу о хищениях из трех банков. Приговор обжаловали, а до вынесения окончательного приговора первая инстанция отпустила нынешнего депутата под судебный контроль.

В феврале прошлого года Высшая судебная палата передала дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула.