Житель Теленештского района застрелил 28-летнего односельчанина

Житель села Негурены Теленештского района застрелил 28-летнего односельчанина. Это произошло сегодня утром, около 4:20. Причиной послужил давний конфликт.

Полиция установила, что злоумышленник, вооружившийся отхоничьим ружьем, проник во двор молодого человека и нажал на курок, когда хозяин дома открыл дверь. Выстрел пришелся в живот.

Раненого доставили в Теленештскую районную больницу. Операция длилась три часа, однако медики оказались бессильны, передает canal3.

"28-летнего пациента из села Негурены на машине скорой помощи доставили в отделение интенсивной терапии Теленештской районной больницы. Его осмотрели анестезиолог и реаниматолог. Они обнаружили огнестрельную рану, диагностировали внутрибрюшное кровотечение, травматический и геморрагический шок.

Пациента прооперировали. Во время хирургического вмешательства было обнаружено, что магистральные сосуды и все внутренние органы повреждены. Пациент скончался, поскольку получил несовместимые с жизнью травмы".

Полицейские завели дело по факту умышленного убйиства.

"Подозреваемый задержан на 72 часа. Совершив нападение, он покинул место преступления. Его задержали дома. Было начато расследование по факту покушения на убийство. Однако, поскольку потерпевший скончался, дело будет переквалифицировано на умышленное убийство".

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.