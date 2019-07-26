И учатся, и зарабатывают, и трудоустраиваются. Около 90% учащихся по дуальной системе после окончания обучения остаются работать в компаниях, где они практиковались. Об этом сообщили представители Торгово-промышленной палаты, подводя итоги прошлого года.
"Дуальное образование начинается сразу после поступления. Молодые люди проводят по нескольку месяцев в компаниях или в колледже, где изучают теоретическую и практическую часть", заявил директор Страшенского инженерного колледжа, Марин Чобану.
В прошлом году по такой системе учились более 1100 студентов колледжей и профессиональных школ. Для них были открыты двери 79 компаний страны. Между тем один из студентов - Марчел Рошка - за время обучения успел поработать в трех фирмах, передает Canal3.
"У нас была возможность сотрудничать со многими компаниями, мы видели рабочий процесс, могли понять нюансы. Во время практики мы закрепляем материал, который усвоили в колледже", сообщил студент колледжа, Марчел Рошка.
"Обучение продолжается два года. Половину времени учащиеся проводят на производстве и столько же в аудиториях и лабораториях, которые расположены на нашей территории", сказал представитель компании, Александр Бордеяну.
В этом году 30 профессионально-технических учебных заведений подготовили для молодых людей около 1300 мест. Одновременно с обучением они смогут работать в 95 компаниях страны. Приёмная кампания в колледжах и образцовых центрах завершится 10 августа. В профессиональных школах срок подачи документов истекает 24 августа.
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