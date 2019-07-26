Демократы требуют отставки министра финансов Натальи Гаврилицы

Отставки министра финансов Натальи Гаврилицы потребовали в парламенте демократы. Проект резолюции подписал 21 депутат. По их мнению, новое руководство минфина показало неспособность распоряжаться бюджетом.

"Министерство не нашло ничего лучше, чем залезть в карман к гражданам страны. Сначала решили отменить талоны на обеды, затем - обложить их налогами. Но это равно отмене проекта. В условиях абсолютной нетранспарентности решили увеличить НДС для индустрии HoReCa - с 10 до 20 %. Это решение тоже приняли в спешке", - заявил вице-председатель фракции ДПМ Владимир Чеботарь.

В повестку сегодняшнего заседания парламента проект не включили. Спикер обещала, что его рассмотрят позже.





