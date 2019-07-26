В пятницу, 26 июля, звезды гороскопа, по прогнозам астрологов, на первое место ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте, стоит ли его делать. Ведь, возможно, и браться за него не стоит? Так же и окружающие вас люди в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Подвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится.
Поэтому, старайтесь 26 июля предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе – никто для вас и пальцем не пошевелит, передает Униан.
Овен
В Овне проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции. Это замечательный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать расходы на будущее и подумать, как увеличить доход. Впрочем, практический подход овен будет демонстрировать и во всех других сферах, даже в любви, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.
Телец
Грани между уверенностью и самоуверенностью Тельца будет практически не видны. По крайней мере, окружающим. Сам Телец может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, находящихся рядом. Однако со стороны ценные указания Тельца могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без – на беспощадную критику. Тельцу следует умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.
Близнецы
Близнецы могут демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на каких-то деловых вопросах. Даже при желании они вряд ли сумеют проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют им не напрягаться. Если ситуация потребует от Близнецов активных действий, им стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Близнецам же полезно позволить немного собой покомандовать.
Рак
Звезды гороскопа советуют Раку выбирать нестандартные пути: традиционный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно пригодится Раку даже в практических вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – Рак будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не знают границ!
Лев
Мысли Льва будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Лев способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Его усилия не будут напрасными: бурная деятельность Льва окажется на редкость успешной и продуктивной.
Дева
У Девы будет огромный потенциал! День наделит ее активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, но в правильных пропорциях, поможет Деве за две секунды справиться с любой задачей – даже нестандартной. Дева способна придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже она сама) долгое время не могли подступиться!
Весы
Весы разгонятся так, что остановиться станет для них целой проблемой! Их мозг, как и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться Весам сонными мухами. Не удивительно, что Весы будут пытаться их подгонять, пользуясь при этом не очень деликатными методами.
Скорпион
Обстоятельства будут поторапливать Скорпиона, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Скорпион сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к этому станет волшебное слово «надо» – 26 июля Скорпион склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, Скорпион будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.
Стрелец
Стрелец будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Стрельца будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: Стрельцу 26 июля не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, находящихся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием.
Козерог
Меньше всего Козерога будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Поэтому 26 июля Козерогу не стоит попадаться под горячую руку – в момент занятости в пылу он способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнение можно и даже приветствуется: Козерог будет доволен.
Водолей
Отличный день для того, чтобы Водолей подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать текущие дела, которые висят над ним, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Водолея окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. 26 июля не бойтесь рисковать! Поставив перед собой цель, Водолей поймет, как ее достичь.
Рыбы
Рыбы способны для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Рыб будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Для Рыб это идеальный день для решения любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью они 26 июля отличаться не будут!
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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