По налогообложению талонов на обеды проведут слушания

Недовольство решением минфина обложить налогами талоны на обеды заставила чиновников отступить. По этому вопросу устроят публичные консультации. Объявление появилось на сайте министерства накануне.

Раскритиковали отмену налоговых льгот даже сторонники правящей колаиции.

Предприниматель Александр Македон, возглавлявший избирательный штаб Андрея Нэстасе на местных выборах, рекомендовал минфину узнать мнение бизнеса о влиянии введения талонов на развитие компаний.

Он написал в фейсбуке, что министерству следовало бы предложить меры стимулирования экономики. Македон отмечает, что в Молдове не хватает рабочей силы, и правительству нужно с этим что-то делать.

Разочарование политикой минфина ранее выразил и президент Игорь Додон.

Он заявил, что не поддерживает намерение удвоить ставку НДС для индустрии HoReCa. По мнению Додона, это увеличит долю теневой экономики.

Кроме того, минфин объявил о намерении отменить мораторий на проверки. Поправки должны вступить в силу в начале нового года.