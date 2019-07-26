Павел Филип чтобы правительство Санду опубликовало соглашение, заключенное с МВФ

Бывший премьер-министр Павел Филип потребовал, чтобы правительство Санду опубликовало соглашение, заключенное с Международным валютным фондом. Он отмечает, что граждане должны увидеть расчеты и аргументы, использованные для оправдания последних налоговых решений.

Филип написал в фэйсбуке, что такие же требования Майя Санду выдвигала в 2016 году, когда находилась во внепарламентской оппозиции, а его кабмин вел переговоры с МВФ о предоставлении Молдове финансирования. Напомнил он Санду и о письме, которое она направила в учреждение с просьбой заблокировать это финансирование.

И хоть действия Майи Санду, можно расценивать как циничный и безответственный выпад, подписанное с МВФ соглашение тогда было опубликовано, а бывшие министры финансов и экономики, а также глава НБМ публично аргументировали цели документа.

Сейчас Павел Филип задается вопросом, увидим ли мы, какие именно обязательства взяло на себя правительство Санду. Он также добавил, что транспарентность и публичные консультации, о которых любили рассуждать тогдашние оппозиционеры, теперь позабыты.

Бывший глава кабмина подтвердил, что Молдова нуждается в предоставленных МВФ деньгах, но напомнил Санду не забывать о своих требованиях, которые она выдвигала этому учреждению в 2016 году. Филип отметил, что нельзя допустить того, чтобы эти средства попали в карманы коррумпированных политиков, ведь МВФ должен помогать гражданам, а не людям, которые дорвались до власти.