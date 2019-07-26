Правительство Франции намерено вложить порядка 700 млн евро в новую космическую стратегию страны до 2025 года.
Франция планирует разработать противоспутниковое лазерное оружие, чтобы не уступать в космосе конкурентам, которые создают новые вооружения. Об этом объявила министр обороны Франции Флоранc Парли, выступая в четверг, 25 июля, на авиабазе ВВС около Лиона.
Глава военного ведомства представила новую космическую стратегию страны, в которую правительство намерено до 2025 года вложить порядка 700 млн евро.
Одним из основных пунктов стратегии является защита фрвнцузских спутников, находящихся в космическом пространстве, с помощью лазерного оружия.
"Мы разработаем мощные лазеры. Это область, в которой Франция отстала. Но мы наверстаем упущенное", – сказала министр, передает Корреспондент.
Другой возможностью, заявил на условиях анонимности источник в правительстве страны, является размещение скорострельных пулеметов, которые могут уничтожать солнечные батареи вражеских спутников.
"Наши союзники и противники милитаризируют космос... мы должны действовать", – заявила Парли. При этом она уточнила, что Франция не намерена присоединяться к глобальной гонке космических вооружений.
Напомним, 13 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании национального командования космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны. Новая структура должна быть сформирована и приступить к работе до 1 сентября.
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