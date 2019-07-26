В столице проходят очередные обыски в госведомстве

В Национальный центр закупок для здравоохранения нагрянули с обысками. Как заявили в НЦБК, операцию проводят по так называемому "инсулиновому делу".

"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры и НЦБК сейчас проводят обыски в кабинете главы Национального центра централизованных закупок в здравоохранении и в офисе фирмы, выигравшей тендер на поставки инсулина. Речь идет об уголовном деле, открытом НЦБК", - заявила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.

Следователи выясняют обстоятельства тендера на поставку индийского биоаналога инсулина под названием Strim.

Вчера бывший госсекретарь минздрава Борис Гылка заявил для радио Europa Liberă, что осложнения после приема препарата зарегистрированы у 70-ти пациентов.