Экипаж судна, арестованного в Измаиле, вылетел на родину из Кишинева

Экипаж российского судна, арестованного накануне в украинском порту Измаил, вылетел на родину из Кишинева. В аэропорту их провожал посол России в Молдове Олег Васнецов. Моряки рассказали, что их после допроса отпустили, а танкер оставили в порту под арестом.

По данным Службы безопасности Украины, именно этот танкер блокировал украинские корабли в Керченском проливе. В Измаил он зашел под другим названием.

Украинские суда в Керченском проливе задержали в ноябре прошло года. Экипаж - 24 человека - обвинили в нарушении границы. Они до сих пор находятся под арестом в Москве.