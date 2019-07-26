Детали: Илана Шора объявили в международный розыск

Апелляционная палата Кагула выдала ордер на заочный арест Илана Шора. Депутата объявили в международный розыск.

"По нашему запросу обвиняемому изменили меру пресечения на арест. Суд постановил вернуть материалы дела в Генеральный инспекторат полиции для объявления в розыск и установления его местонахождения", - заявил прокурор Андрей Бэешу.

Прокурор уточнил, что депутатской неприкосновенностью Шор воспользоваться не может.

"Конституционный суд уже об этом высказался. Есть решение от 20 января 2015 года. Если дело передано в суд до получения депутатского мандата, применяются общие правила. Другими словами, по этому уголовному делу у него нет иммунитета", - добавил Бэешу.

Адвокат Илана Шора намерен обжаловать решение суда. Где сейчас находится депутат, он не сказал.

"Одно заседание он пропустил. А следующее - 19-го чила - не состоялось. Мой клиент не получил повестку в законном порядке", - отметил адвокат Вадим Бонару.

Ранее в прокуратуре по борьбе с коррупцией заявили, что Шор незаконно покинул страну, не пройдя таможенной и пограничный контроль.