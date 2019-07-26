Гороскоп на август: каким знакам Зодиака звезды сулят успех, а кому не повезет

Большинство планет изменит свое положение в августе, что говорит о приближении больших перемен, говорят астрологи. Они составили гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам удастся изменить свою жизнь. Период до 17 августа будет крайне продуктивным, удачным для работы и любых важных дел. Астрологи отмечают, что Овнам можно показать при необходимости свой характер, ответив недоброжелателям на их выпады. С 17 по 22 августа в жизни Овнов наступит небольшой диссонанс и дисгармония, конец лета Овнам стоит посвятить отдыху, передает Униан.

Телец

Негативные изменения произойдут в любовной сфере, потому что людям этого знака будет сложнее производить первое впечатление на противоположный пол. Самый благоприятный период будет с 14 по 20 августа. В это время Тельцы смогут совладать со своими страхами и разрешить все возможные недоразумения. В целом август станет удачным временем для работы и активных действий в финансовой сфере.

Близнецы

До 10 августа представителям данного знака стоит сфокусировать внимание на делах, касающихся семьи, дружбы, любви. Можно проявлять активность в поисках второй половинки или укреплении уже существующих отношений. Астрологи советуют быть максимально уступчивыми и внимательными к мнению и чувствам любимого человека. Это время романтики и тепла. Конец лета для Близнецов окажется очень ярким и интересным.

Рак

С 11 августа начнется очень благоприятный период, который можно посвящать любым важным делам. С 14 августа появится дополнительная мотивация, так как другие важные планеты тоже станут более позитивными.

Лев

До 22 августа Львам будет везти практически во всех жизненных аспектах. После 22 числа звезды и планеты немного сдадут позиции, из-за чего Львам придется тратить больше времени и сил на привычные дела. Окунаться с головой в работу не стоит: лучше посвятить больше времени семье, родителям, друзьям, второй половинке.

Дева

Этот месяц для Дев будет вполне стабильным. Люди по достоинству оценят доброту Дев и ответят им тем же. В некоторых важных вопросах понадобится решительность. Речь может идти о поисках второй половинки или о начале новых проектов в бизнесе и на работе.

Весы

Внеплановые изменения могут ожидать представителей этого знака в финансовой сфере. Тут Весам придется изрядно постараться, чтобы остаться на плаву. Астрологи рекомендуют остерегаться необдуманных решений. Лучше избегать ошибок, особенно связанных с договорами, ценными бумагами и деловыми обязательствами, потому что юридические проблемы будут решаться крайне тяжело.

Скорпион

Скорпионы смогут начать новую жизнь. Вторая половина августа отметится некоторыми любовными и деловыми переворотами, позитивными преображениями и неприятными случайностями. В любви настанет время регресса, неуверенности.

Стрелец

Некоторые конфликты могут начаться и в любовной сфере. Вторая половинка потребует к себе большего внимания и заботы. Это нормально, поэтому подобные требования стоит воспринимать позитивно.

Козерог

У Козерогов начинается период, когда стоит сосредоточиться на самом главном. Они станут более чувствительными во второй половине месяца, из-за чего могут воспринимать проблемы менее стойко.

Водолей

С 18 числа можно смело уходить с головой в тяжелую работу и поиски энтузиазма и мотивации. А последние три дня месяца Водолеям необходимо будет работать над собой и заниматься самоанализом.

Рыбы

Рыбам последний месяц лета принесет много позитива. С 11 августа эти люди станут намного активнее, позитивнее и трудолюбивее. Преодолевать финансовые трудности будет проще. До 21 августа Рыбам будет везти в любви, а в конце лета астрологи рекомендуют им почаще бывать в уединении.