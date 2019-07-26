Большинство планет изменит свое положение в августе, что говорит о приближении больших перемен, говорят астрологи. Они составили гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака.
Овен
Овнам удастся изменить свою жизнь. Период до 17 августа будет крайне продуктивным, удачным для работы и любых важных дел. Астрологи отмечают, что Овнам можно показать при необходимости свой характер, ответив недоброжелателям на их выпады. С 17 по 22 августа в жизни Овнов наступит небольшой диссонанс и дисгармония, конец лета Овнам стоит посвятить отдыху, передает Униан.
Телец
Негативные изменения произойдут в любовной сфере, потому что людям этого знака будет сложнее производить первое впечатление на противоположный пол. Самый благоприятный период будет с 14 по 20 августа. В это время Тельцы смогут совладать со своими страхами и разрешить все возможные недоразумения. В целом август станет удачным временем для работы и активных действий в финансовой сфере.
Близнецы
До 10 августа представителям данного знака стоит сфокусировать внимание на делах, касающихся семьи, дружбы, любви. Можно проявлять активность в поисках второй половинки или укреплении уже существующих отношений. Астрологи советуют быть максимально уступчивыми и внимательными к мнению и чувствам любимого человека. Это время романтики и тепла. Конец лета для Близнецов окажется очень ярким и интересным.
Рак
С 11 августа начнется очень благоприятный период, который можно посвящать любым важным делам. С 14 августа появится дополнительная мотивация, так как другие важные планеты тоже станут более позитивными.
Лев
До 22 августа Львам будет везти практически во всех жизненных аспектах. После 22 числа звезды и планеты немного сдадут позиции, из-за чего Львам придется тратить больше времени и сил на привычные дела. Окунаться с головой в работу не стоит: лучше посвятить больше времени семье, родителям, друзьям, второй половинке.
Дева
Этот месяц для Дев будет вполне стабильным. Люди по достоинству оценят доброту Дев и ответят им тем же. В некоторых важных вопросах понадобится решительность. Речь может идти о поисках второй половинки или о начале новых проектов в бизнесе и на работе.
Весы
Внеплановые изменения могут ожидать представителей этого знака в финансовой сфере. Тут Весам придется изрядно постараться, чтобы остаться на плаву. Астрологи рекомендуют остерегаться необдуманных решений. Лучше избегать ошибок, особенно связанных с договорами, ценными бумагами и деловыми обязательствами, потому что юридические проблемы будут решаться крайне тяжело.
Скорпион
Скорпионы смогут начать новую жизнь. Вторая половина августа отметится некоторыми любовными и деловыми переворотами, позитивными преображениями и неприятными случайностями. В любви настанет время регресса, неуверенности.
Стрелец
Некоторые конфликты могут начаться и в любовной сфере. Вторая половинка потребует к себе большего внимания и заботы. Это нормально, поэтому подобные требования стоит воспринимать позитивно.
Козерог
У Козерогов начинается период, когда стоит сосредоточиться на самом главном. Они станут более чувствительными во второй половине месяца, из-за чего могут воспринимать проблемы менее стойко.
Водолей
С 18 числа можно смело уходить с головой в тяжелую работу и поиски энтузиазма и мотивации. А последние три дня месяца Водолеям необходимо будет работать над собой и заниматься самоанализом.
Рыбы
Рыбам последний месяц лета принесет много позитива. С 11 августа эти люди станут намного активнее, позитивнее и трудолюбивее. Преодолевать финансовые трудности будет проще. До 21 августа Рыбам будет везти в любви, а в конце лета астрологи рекомендуют им почаще бывать в уединении.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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