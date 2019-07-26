В Бразилии грабители украли из аэропорта 750 килограмм золота.ВИДЕО

Несколько вооруженных людей в четверг, 25 июля, совершили ограбление в грузовом терминале международного аэропорта Сан-Паулу в Бразилии, похитив 750 килограмм золота и других драгоценных металлов.

Как сообщает Reuters, грабители приехали в аэропорт на черном пикапе в ливрее федеральной полиции Бразилии, в идентичной униформе. Четверо людей вышли из авто с закрытыми лицами и заставили работников аэропорта загрузить в пикап золото, передает Униан.

По информации полиции, грабителям удалось увезти около 750 килограммов золота и других драгоценных металлов, а также взять в заложники двух работников аэропорта, которые сейчас находятся на свободе.

По словам представителя аэропорта, во время ограбления никто не пострадал. Стоимость похищенного злоумышленниками оценивается приблизительно в 40 миллионов долларов США.