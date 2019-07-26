Ученые доказали теорию относительности Эйнштейна

Это удалось сделать в ходе наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре нашей галактики.

Группе ученых удалось доказать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна во время наблюдения за черной дырой, расположенной в центре Млечного Пути. Об этом пишет EurekAlert!.

Согласно общей теории относительности, гравитационные эффекты обусловлены искривлением пространства-времени из-за присутствия массы. Это точно описывает поведение света, на который оказывает воздействие притяжение черной дыры, передает Корреспондент.

Ученые проанализировали эффект, который называется гравитационным красным смещением, возникающий при испускании света звездой S0-2, вращающейся вокруг Стрельца A* и максимально сблизившейся с черной дырой в 2018 году.

Было замечено, что при гравитационном красном смещении наблюдается изменение частоты света, испускаемого из региона с сильным гравитационным полем. При этом возрастает длина волны электромагнитного излучения, смещаясь к красной области спектра.

В итоге гравитационного красного смещения возникает эффект с замедлением времени.