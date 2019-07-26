Apple показала лучшие снимки, сделанные на iPhone

Конкурс IPPAWARDS проводится ежегодно среди фотографов - как профессионалов, так и любителей.

Жюри ежегодного фотоконкурса IPPAWARDS выбрало лучшие снимки этого года, сделанные на iPhone. Участником проекта мог стать каждый обладатель "яблочного" смартфона. Лучшие работы были опубликованы на сайте конкурса, передает Корреспондент.

Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно с фотографией молодой девушки с ребенком. Она также стала обладательницей звания Фотограф года. Девушка на ее снимке была запечатлена на iPhone X во время путешествия по Африке.

Все работы победителей фотоконкурса представлены в галерее:

фото:ippawards.com