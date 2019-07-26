Гражданин Молдовы утонул во время отдыха в Коблево

Трагедия произошла на украинском курорте Коблево. В море утонул 26-летний гражданин Молдовы.

По словам очевидцев, он уплыл за буйки на надувном матрасе и перевернулся на волнах.

На берег парня вытащили спасатели, но реанимировать его не смогли. Причину смерти установит экспертиза, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.