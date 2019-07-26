Молдавские предприниматели представят свою продукцию на выставке в Румынии

Более 150 молдавских предпринимателей представят свою продукцию на выставке в Румынии. Первый этап - состоится с 20 по 22 сентября в Яссах, второй с 27 по 29 сентября в Бая-Маре.

Первая подобная выставка прошла в 2016 году в Яссах. С тех пор было организовано еще пять экспозиций, в которых приняли участие около 500 компаний из Молдовы. Наши предприниматели заключили более сотни контрактов о сотрудничестве и экспорте продукции. Среди экспортируемых товаров - сухофрукты, вино и фрукты в шоколаде.

Кроме того, в Румынии работают более 20 молдавских компаний. Шесть из них открыли там свои магазины.

"В рамках выставки "Представляет Молдова" в Яссах мы организуем и винный фестиваль. Румыния стала основным рынком сбыта нашей алкогольной продукции. Она также является нашим главным партнером во внешней торговле. В прошлом году общий объем экспорта и импорта превысил два миллиарда долларов", - отметил председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Харя.