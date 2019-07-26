Федеральное правительство США впервые за 16 лет возобновит казни заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.
В заявлении генерального прокурора Уильяма Барра говорится, что он распорядился, чтобы федеральная тюремная служба приступила к подготовке казней пяти заключенных.
По словам Барра, все пятеро осуждены за убийство и изнасилования детей и престарелых, передает BBC.
Казни должны состояться в декабре 2019-го и январе 2020 годов.
Федеральное министерство юстиции, в отличие от некоторых штатов, установило неформальный мораторий на смертную казнь после 2003 года, когда был казнен Луис Джонс-младший, 53-летний ветеран первой войны в Персидском заливе, убивший 19-летнюю военнослужащую Трейси Джой Макбрайд.
В США часть судебных дел рассматривается на федеральном уровне, а часть - на уровне штатов. Некоторые преступления, например, фальшивомонетничество, автоматически поступают в федеральный суд.
Кроме того, федеральные суды рассматривают особо тяжкие преступления.
В 1972 году Верховный суд США отменил смертную казнь, как на федеральном уровне, так и в отдельных штатах. В 1976-м Верховный суд позволил штатам вернуть смертную казнь, а в 1988 году правительство приняло законодательство, возвращающее смертную казнь на федеральном уровне.
На данный момент в федеральных тюрьмах находятся 62 человека, приговоренных к смертной казни.
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