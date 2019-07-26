ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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