Экспортирует сливы в Германию. Ион Тулей из села Олэнешты района Штефан-Водэ уже отправил за границу первые 15 тонн фруктов. Немецким покупателям молдавские сливы пришлись по вкусу. В связи с этим представители коммерческой организации, распределяющей товары по супермаркетам Германии, решили заключить с фермером долгосрочный контракт.
"Точно такие же сливы отправили в Германию. У наших совершенно другой вкус. Думаю, со временем все обратят на нас внимание, потому что наша продукция вкуснее", - отметил сельхозпроизводитель Ион Тулей.
Перед тем, как аграрий начал поставлять свою продукцию на немецкий рынок, иностранные специалисты ознакомились с условиями и методами выращивания фруктов.
"Когда есть все сертификаты, тогда проблем не возникает. У нас есть Global Gap, Grasp. Разговор был короткий. Меня интересовало лишь одно, нравится ли им качество фруктов, они заявили, что да. А о вкусе и говорить нечего", - рассказал Ион Тулей.
В этом году аграрий намерен экспортировать в Германию почти весь урожай слив.
"Экспортировать начнем, скорее всего, в сентябре. Поставим на хранение в холодильник, и будем поставлять еженедельно, или как захотят покупатели", - добавил Тулей.
Кроме слив, аграрий выращивает яблоки, персики, нектарины, черешню и виноград. Его фруктовые сады занимают почти 130 гектаров. Две недели назад он отправил в Германию и пять тонн молдавской черешни. Тоже впервые в Молдове.
"Мы знаем, что немцы по своей сути консервативны, они трудно переходят от одного поставщика к другому. Нужно поставлять очень качественный продукт. И если ты туда попал, значит тебя признали как поставщика высококачественного товара", - подчеркнул глава отдела маркетинга "Moldova Fruct" Адриан Кожокару.
Сейчас молдавские фрукты экспортируют в Россию, Украину, Беларусь и в страны Евросоюза, такие как Румыния, Франция, Италия или Германия.
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