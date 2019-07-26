Ренато Усатый с 1 августа снова будет работать в примарии Бельц

Ренато Усатый возвращается в бельцкую мэрию. На встрече со сторонниками он сообщил, что станет советником нынешнего градоначальника и выйдет на работу 1 августа.

Усатый был избран мэром Бельц в 2015 году. В 16-м он уехал из Молдовы из-за уголовного преследования. Заявление о сложении полномочий он написал только два года спустя. В мае 18-го в городе прошли досрочные выборы.

Победу одержал кандидат "Нашей партии" Николай Григоришин.

Вернулся в страну Усатый в июне. При прибытии его задержали но вскоре отпустили.

Накануне в соцсетях появилось фото государственного флага над бельцкой мэрией. Его повесили перевернутым. Исправили ошибку через несколько часов.