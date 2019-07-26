Заседание совета не состоялось из-за отсутствия кворума

Кандидата в исполняющие обязанности главы генпрокуратуры вместо Высшего совета прокуроров выберет парламент. Заседание совета не состоялось из-за отсутствия кворума. Пришли только четверо из восьми человек.

Предстояло совету сегодня обсудить три кандидатуры - адвоката Анатолия Истрати, защищавшего в суде Георгия Петика и Ренато Усатого; бывшего главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и прокурора по собым делам Виорела Радецкого.

Теперь, по процедуре, с кандидатурой должны определиться депутаты по согласованию с Высшим советом прокуроров.

Глава государства, за которым останется последнее слово, призвал парламент выдвинуть кандидата до 31 июля, чтобы указ о назначении врио генпрокурора он мог подписать не позднее 1 августа.