Министры обороны России и Молдавии генерал армии Сергей Шойгу и Павел Войку на переговорах в Москве обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
«Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное – на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере», – заявил Сергей Шойгу, открывая встречу с Павлом Войку.
Глава российского военного ведомства поздравил своего коллегу с недавним назначением на должность министра обороны Молдавии, отметив, что рад возможности лично познакомиться с ним, передает Mil.ru
«Надеюсь, что те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены. Естественно, есть много вопросов, которые требуют своего обсуждения и решения», – сказал Сергей Шойгу.
В свою очередь Павел Войку подчеркнул, что «Россия является надёжным союзником для Молдовы».
«Для нас это очень важно. И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и крепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то», – подчеркнул он.
Павел Войку выразил признательность и благодарность руководству России «за оказанную помощь в деблокировании политического кризиса, который был в Молдове в начале июня».
Он также отметил, что Россия стала первой страной, которая признала нынешнее руководство правительства Молдавии «и тем самым ещё раз доказала, что является надёжным союзником для республики».
Павел Войку назначен на должность министра обороны 8 июня 2019 года указом президента Молдавии Игоря Додона.
Комментарии
- Заседание совета не состоялось из-за отсутствия кворума
- Ренато Усатый с 1 августа снова будет работать в примарии Бельц
- Детали: Илана Шора объявили в международный розыск
- Павел Филип чтобы правительство Санду опубликовало соглашение, заключенное с МВФ
- Демократы требуют отставки министра финансов Натальи Гаврилицы
- На имя Илана Шора выписали ордер на арест
- Александр Муравский: Условия МВФ власти приняли слишком легко
- Депутаты парламента уходят в отпуск
- Игорь Додон раскритиковал намерение нового главы минфина повысить налог для гостиниц и ресторанов
- Кумовство в столичной мэрии: Татьяну Бучарскую назначили главой Управления образования мэрии
- Министры обороны России и Молдовы обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества двух стран
- Опрос IRI: Если бы в воскресенье состоялись выборы в Молдове
- Заседание совета не состоялось из-за отсутствия кворума
- Ренато Усатый с 1 августа снова будет работать в примарии Бельц
- NASA показало красочное фото космоса
- Евро и доллар подорожают по отношению к лею
- Как похудеть: диетолог назвала три простых правила
- Воспитательница детского сада била малышей тряпкой по лицу
- Депутаты блока АКУМ и ПСРМ предлагают "обновить" парк старыми автобусами
- На имя Илана Шора выписали ордер на арест
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei