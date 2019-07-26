Сборная Молдовы опустилась на одну позицию в июльском рейтинге Международной федерации футбола

Сборная Молдовы опустилась на одну позицию в июльском рейтинге Международной федерации футбола. Обновлённая версия списка была опубликована на сайте организации. В активе молдавской сборной, как и в прошлый раз, 985 пунктов, но теперь она занимает 171-е место.

Среди соперников команды нашей страны в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года выше всех находится Франция. Чемпионы мира занимают третью строчку. Исландия находится на 36-м месте, Турция - на ступеньку ниже, Албания занимает 64-ю позицию, Андорра - на 136-й.

На вершине рейтинга ФИФА по-прежнему Бельгия. За ней следует Бразилия.

Румыния опустилась на одну строчку и занимает 28-е место, передает canal3.

Наибольшего прогресса добилась сборная Алжира, выигравшая Кубок африканских наций. Она поднялась на 28 ступенек - на 40-е место.