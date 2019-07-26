Шокирующее объявление в соцсетях: 25-летний уроженец Ниспорен предложил на продажу свою почку

Шокирующее объявление появилось недавно в соцсетях. Доведённый до отчаяния 25-летний уроженец Ниспорен предложил на продажу свою почку.

По словам мужчины, его семья в сложном финансовом положении. Несколько лет назад у тёщи обнаружили рак. Мать молодого человека не может встать с постели, а он - единственный, кто работает и получает всего 5-ть тысяч леев. Этих денег хватает лишь на самое необходимое. Кроме того, мужчина взял несколько кредитов и расплатиться с ними нет возможности.

"Все средства, которые я брал в кредит мы потратили на мать моей жены. Несколько дней назад мне позвонили кредиторы и потребовали выплатить всю сумму. Если мы не сделаем этого, они опишут дом", передает canal3.

Общая сумма задолженности достигла 60 тысяч леев и молодой человек решился на отчаянный поступок. Он написал объявление, что продает почку за 50 тысяч долларов. На публикацию отреагировали десятки людей, но лишь единицы предложили реальную помощь

"Когда я объявил о своем решение, меня раскритиковали и высмеяли. Только несколько человек предложили помощь. Эта идея пришла мне в голову достаточно быстро, просто я уже не вижу других решений".

Торговля органами в Молдове запрещена и преследуется по закону. Наказание - тюремное заключение и штраф - грозит и тем, кто предлагает органы на продажу. Мужчина говорит, что откажется от затеи, если удастся собрать нужную сумму.

По данным центра по борьбе с торговлей людьми, с 2015 года было раскрыто 15 случаев торговли органами. Например, в 2016 году жительница Хынчешт объявила в соцсетях, что готова продать почку за 25 тысяч долларов, а год спустя житель Леова сделал такое же предложение, надеясь заработать деньги на квартиру в столице.