Президент признал ошибку правительства, объявившего повысить налоги без консультаций с профсоюзами и бизнес-средой

Президент признал ошибку правительства, объявившего о намерении повысить налоги без консультаций с профсоюзами и бизнес-средой. Он заявил, что не промульгирует ни один закон, принятый без публичного обсуждения. Пост президента в фейсбуке появился на фоне обсуждений в парламенте - когда демократы потребовали отставки министра финансов.

Игорь Додон снова похвалился, что встречался с представителями бизнес-среды, чтобы обсудить СВОИ социально-экономические инициативы.

А предприниматели, по его словам, выразили озабоченность намерениями минфина.

Президент подчеркнул, что правительство проведет консультации по налоговой политике в ближайшие две недели. И что он просит правительство повторно обсудить с МВФ условия финансирования.

Глава государства не первый раз становится на сторону критиков минфина. И это, очевидно, не нравится ряду законодателей.

Депутат "Платформы DA" Юрий Реницэ заявил, что президенту стоило бы заняться своим делом. Правительство слова Игоря Додона пока не прокомментировало.