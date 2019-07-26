Лидер Либеральной партии жестко раскритиковал решение кабмина Санду повысить НДС

"Дилетанты с куриными мозгами". Так отозвался лидер Либеральной партии о намерении правительства ужесточить налоговую политику. И в частности - удвоить ставку НДС для гостиниц и ресторанов.

"Без обид, но это дилетантский и некомпетентный подход. Ума как у курицы, а не как у руководителей. Они не думают стратегически, масштабно, комплексно. Не просто как слон в посудной лавке, еще хуже. Это полная неспособность решать проблемы", - заявил председатель ЛП Дорин Киртоакэ.

Минфину, по словам Киртоакэ, стоило бы не повышать налоги для индустрии HoReCa, а снижать.

"НДС должен быть 5%. Не 10, не 20, а 5. Объявлять такие глупости, причем как снег на голову, - и только чтобы показать, что минфин работает", - отметил Дорин Киртоакэ.

Также лидер либералов подчеркивает, что повышени налогов в отрасли идет вразрез с требованиями Евросоюза.

"Как говорила Майя Санду - что мы хотим быть полноправными членами ЕС? Так вот директива Европейского союза 2016 года, в которой говорится о снижении ставки НДС. В Румынии - 5%. А мы разве богаче?", - подытожил Киртоакэ.

Экономист Роман Киркэ опубликовал в фейсбуке ставки НДС для гостиниц и ресторанов в странах ЕС. Ниже всего эта ставка в Люксембурге - всего 3%. В Нидерландах - 6, в Польше - 8, в Ирландии 9. В Португалии, Испании, Франции и Италии НДС в индустрии HoReCa составляет 10%. До этого уровня кабмин Павла Филипа снизил налог и у нас.