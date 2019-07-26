Вниманию жителей столицы: Перекрыто движение по улице Бэнулеску-Бодони

Внимание, водители. С сегодняшнего дня перекрыто движение по улице Бэнулеску-Бодони, на участке между Щусева и Матеевича. Ограничение ввели до 24-го августа в связи работами по прокладке инженерных сетей. Некоторые маршруты общественного транспорта были изменены.

Таким образом, путь 12-ого троллейбуса сократился до улицы 31 августа. А 10-ый и 24-ый троллейбусы перенаправят с улицы Митрополита Бэнулеску-Бодони по Букурешть, на улицу Стере, затем на Когэлничану, Лазо, Матеевич и далее по маршруту

11-й автобус свернёт с улицы Митрополита Бодони на Букурешть и продолжит путь по Василе Александри. Объезжать закрытый участок также будут 129 и 188 микроавтобусы. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков.