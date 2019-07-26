В Туле задержали вербовщика террористов

Сотрудники силовых структур в Туле задержали иностранца, которого подозревают в вербовке боевиков для участия в бандформированиях в Сирии.

Задержанный в Туле мужчина - уроженец одной из стран Средней Азии. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в региональном УФСБ, подозреваемый предлагал выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч.2 ст.208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), - говорится в сообщении, передает rg.ru

В 2017 году в Туле задержали еще одного вербовщика террористов. Подозреваемый скрывался в обычной панельной девятиэтажке на территории областного центра. Он также был выходцем из одной из стран Средней Азии. Общался он преимущественно со своими соотечественниками.