Американец умер, заразившись паразитом в аквапарке

Американец Эдди Грей умер после заражения в аквапарке опасным паразитом.

Отмечается, что мужчина побывал в парке развлечений Fantasy Lake в Северной Каролине, а через некоторое время почувствовал недомогание, передает РИА Новости.

Медики установили, что в мозгу Грея находилась амеба Неглерия Фоулера, которая проникла в тело из воды через нос. Через десять дней он скончался.

Как указывает издание, при проглатывании паразит не причиняет вреда организму, однако, попадая в обонятельный нерв, проникает во все отделы головного мозга.

По словам исполняющего директора департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйна Холдера, заразиться паразитом можно во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду.