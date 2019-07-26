Женщину по ошибке дважды отправили на химиотерапию

Британка Лианна Кокейн из графства Девон прошла два курса химиотерапии из-за лейкемии, а потом узнала, что у нее не было рака. Об этом пишет Mirror.

Симптомы у женщины появились после рождения ребенка: в первый месяц у нее случился рецидив болезни Крона, а затем начались лихорадка и сильное истощение. Их сопровождали артритные поражения на руках, легочная эмболия и сильнейшая боль, из-за которой она не могла самостоятельно двигаться, передает Lenta.

Британку осматривали одновременно шесть разных специалистов. Из-за результатов биопсии Кокейн попросили вернуться в больницу на повторные анализы, что заставило ее забеспокоиться. Специалисты с полной уверенностью заявили, что нашли у нее аномальные клетки, указывающие на острый миелобластный лейкоз. Врач отметил, что видел 100-процентные свидетельства болезни под микроскопом.

По той причине, что острый миелобластный лейкоз является опасным видом рака, быстро поражающим костный мозг, врачи настояли на двух экстренных курсах химиотерапии и планировали сделать пересадку этого органа.

В ходе подготовки к трансплантации врачи взяли у женщины повторные анализы и нашли ошибку в диагнозе: на самом деле она страдает редким заболеванием, известным как синдром Свита, или острый фебрильный нейтрофильный дерматоз. Они сразу же сообщили женщине, что она не умирает.

После этого случая больницей было проведено полное расследование, чтобы минимизировать риск повторения подобных инцидентов.

24 апреля жительнице Саратова удалили грудь из-за ошибочного диагноза. На основании обследований в учреждении неонкологического профиля врачи посчитали, что у женщины рак груди. Дополнительных анализов медики не делали и провели пациентке операцию по удалению правой молочной железы. В отношении работников заведено уголовное дело.