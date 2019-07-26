В Бельгии двое наркоторговцев попросили полицию вызволить их из контейнера с кокаином. Об этом 26 июля сообщает CNN.
Мужчины несколько часов просидели в транспортировочном контейнере с кокаином во время аномальной жары. Инцидент произошел в среду, 24 июля, когда в стране были зафиксированы рекордные погодные показатели.
Представитель судоходной полиции Антверпена пояснил, что наркоторговцы были заперты снаружи и не могли самостоятельно выбраться из раскаленной ловушки, передает IZ.
В настоящее время мужчины находятся под стражей, а полиция, обнаружившая в контейнере большое количество наркотика, начала расследование.
18 апреля сообщалось, что итальянская полиция задержала наркоторговца, который прятал товар в могилы на римском кладбище «Верано».
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