Илан Шор выложил обращение в YouTube.ВИДЕО

Политической расправой назвал Илан Шор решение об его заочном аресте и объявлении в международный розыск. Об угрозах со стороны руководства страны он заявил на своем канале в YouTube. Свое местонахождение депутат не сообщил.

Шор уверяет, что Майя Санду и Игорь Додон пытаются таким образом заставить его молчать.

Также депутат обещает - скоро будут громкие разоблачения.

В пресс-службе президента заявления Шора не прокомментировали. А Майя Санду ответила с раздражением.

"Я не комментирую этот бред. Надеюсь, скоро мы его увидим за решеткой", - заявила премьер-министр Майя Санду.

Летом 2017 года Илан Шор был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы по делу о банковском мошенничестве. До вынесения окончательного вердикта его оставили на свободе.

Недавно прокуроры объявили, что депутат незаконно покинул страну, не пройдя таможенный и пограничный контроль.